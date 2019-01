Cyllene poursuit sa stratégie de build-up en rachetant Eucléia, rassemblement de trois agences digitales (Equinoa, Smart&Soft et Protéines) représentant 11 millions de chiffre d’affaires annuel pour un effectif de 100 personnes. Les entités Equinoa et Smart&Soft donnent naissance à une nouvelle unité opérationnelle orientée Digital, dont la direction générale conjointe est confiée à Fanny Oyarbide et Amaury Mascré, respectivement ex-directrice associée et directeur général d’Equinoa. Le pôle Digital devient ansi la quatrième unité opérationnelle du groupe et complète les unités Transverse, Modern Workplace et Cloud Computing existantes.

À la faveur de la naissance de cette nouvelle unité opérationnelle, Cyllene y regroupe l’ensemble de ses ressources développement (notamment les développeurs Web), dont la culture et les pratiques techniques sont proches de celles des équipes d’Equinoa et de Smart&Soft. Le pôle Digital hérite également des administrateurs du groupe spécialisés dans le Cloud public (devops) appelés à collaborer étroitement avec les développeurs. Les devops forment toutefois une équipe autonome.

Protéines, dont l’activité est complémentaire à ce pôle, s’inscrit dans un programme de développement spécifique. Virginie Becquart et Serges Michels en demeurent respectivement la directrice générale et le président.

Timothée Raymond, président et co-fondateur Equinoa, devient directeur général adjoint du groupe Cyllene en charge du volet technique.

Le groupe Cyllene revendique désormais plus de 350 collaborateurs et 1500 clients pour un chiffre d’affaires annuel avoisinant les 55 millions d’euros.