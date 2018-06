Les nouvelles attaques malveillantes ciblent l’Active Directory, point névralgique de tout système d’information. Ce composant logiciel développé par Microsoft centralise les services d’identification et d’authentification, et s’avère être la cible privilégiée des attaquants qui accèdent, par ce biais, à l’ensemble des informations d’une entreprise. Créée en 2016 par deux anciens de l’ANSSI, la jeune pousse Alsid a développé une solution pour protéger l’AD. Cette solution est déjà utilisée par la moitié des entreprises du CAC 40. Son audience devrait être désormais élargie à l’ensemble des grandes entreprises grâce au partenariat signé avec Orange Cyberdéfense afin de leur offrir une solution packagée. « Les infrastructures Active Directory sont présentes dans 92% des grandes entreprises. Elles sont aujourd’hui le point commun à toutes les attaques informatiques avancées », explique dans un communiqué le président et co-fondateur d’Alsid, Emmanuel Gras.

La solution proactive d’Alsid assure :

une analyse complète en temps réel des infrastructures AD et l’élaboration automatique des plans de sécurisation qui permettent la correction immédiate des non-conformités pouvant conduire à une attaque,

un service « Plug and Play », non intrusif intégrant les actions de remédiation,

une mécanique de remontées des alertes vers un SIEM (Security information and event manager) dès lors qu’un nouveau chemin d’attaque potentiel apparait,

une console de gestion unique permettant de superviser un ensemble d’environnements AD, en France ou à l’international,

l’ajout continu de nouveaux scénarios d’attaques tenant compte de l’évolution des menaces.

« Cette solution est d’autant plus efficace qu’elle s’intègre à une stratégie globale de cyberdéfense intégrant des solutions de SIEM ou CyberSOC », se félicite Michel Van den Berghe, président d’Orange Cyberdefense.

En complément de la commercialisation de la solution Alsid, la filiale d’Orange accompagne les entreprises, à travers sa cellule d’expertise AD, durant toutes les étapes de sécurisation de leurs systèmes d’information. Sont notamment pris en charge le déploiement, la formation des utilisateurs finaux, et si nécessaire, les phases de remédiation, de réponse à incident ou de supervision (Security information and event manager).

Le groupe Orange va par ailleurs collaborer avec Alsid afin de faire évoluer le produit en fonction de son usage sur une infrastructure de grande envergure et de dimension internationale telle que celle de l’opérateur.