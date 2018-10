Faut-il y voir une des conséquences de la prise de contrôle de Centrify par Thoma Bravo ? Toujours est-il que trois ans après l’entrée au capital par le fonds d’investissement, l’éditeur de Santa Clara (Californie) se scinde en deux entreprises : Centrify et Idaptive. « Nous pensons que nous pouvons créer davantage de valeur pour nos clients avec deux sociétés, chacune dans une catégorie spécifique », indique Centrify sur son site web. « Les deux sociétés seront mieux placées pour renforcer leur position de leader sur leurs marchés respectifs, tant par la croissance organique que par la croissance inorganique. »

Cofondateur de la société en 2004, Tom Kemp s’en va. Centrify nouvelle mouture sera dirigé par Tim Steinkopf, qui occupe le poste de directeur financier de la société depuis octobre 2011. Outre la protection des systèmes et ressources réseaux comme l’infrastructure, les bases de données et les périphériques réseau, les solutions de gestion des accès privilégié seront étendues aux environnements cloud, aux projets Big Data et DevOps, ainsi qu’aux conteneurs. « Alors que les périmètres de réseau traditionnels se dissolvent, les organisations doivent abandonner l’ancien modèle « trust but verify » qui repose sur des frontières bien définies », explique Tim Steinkopf dans un communiqué. « La confiance « zéro trust » exige une approche « vérifier, ne jamais faire confiance et limiter les privilèges », que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau. »

Dirigée par Danny Kibel, jusqu’à présent vice-président de Centrify en charge de l’ingénierie et des opérations, Idaptive va également adopter une approche « zero trust » en proposant une offre intégrée rassemblant authentification unique (SSO), authentification à facteurs multiples (MFA), gestion de la mobilité des entreprises (EMM) et analyse comportementale des utilisateurs (UBA). « Les entreprises ont besoin de plateformes d’accès intelligentes qui non seulement vérifient les utilisateurs et valident les terminaux, mais apprennent constamment à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides concernant l’octroi d’un accès à un utilisateur », explique Danny Kibel dans le communiqué. « Sans accès intelligent, les entreprises risquent de mauvaises conditions de sécurité, des violations de données et des clients frustrés. »

Bien que partageant une propriété commune, Centrify et Idaptive rechercheront chacune les partenariats stratégiques les plus judicieux pour elles et leurs clients.