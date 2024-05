Cette notion de suite métier garantit la cohérence et l’interconnexion de cet ensemble fonctionnel pour un usage immédiatement opérationnel. La couche IA qui vient coiffer l’ensemble, permet d’agir sur tous les leviers décisionnels en intégrant la vision prédictive de la demande.

Les trois premières méthodes d’IA viennent d’être mises en ligne : Clusterisation, prédictions des ventes établissements et tendances prédictives par bassins émetteurs.

Elles sont en version bêta et accessibles à tous les clients de la suite RM-BI de Ctoutvert. Pour produire ce service d’IA, il a été en particulier nécessaire de mettre en place un modèle de clusterisation des établissements. Plutôt que de rassembler des établissements sur une base métier (exemple 5 étoiles, littoral etc.) la production de cluster a consisté à les regrouper selon une algorithmie liée notamment à la structure de remplissage. Les dix clusters constitués permettent ainsi d’agréger un gros volume de data et de créer des modèles robustes capables de fiabiliser la qualité des prédictions.

Une première version pour un programme qui sera suivi de nombreuses évolutions. A l’automne prochain, une seconde série de fonctionnalités sera mise en ligne et sera à terme complétée par des injecteurs CRM, CMS, SEO et SEA.

Les premiers graphiques prédictifs font apparaitre des choses parfois contre-intuitives ; L’idée est donc bien d’apporter une vision complémentaire et accessible à des yielders pro tout comme à des gestionnaires de campings indépendants. Le premier usage probable de ces informations prédictives permettra d’ajuster, voire sensiblement corriger, certains investissements marketing. Le modèle donne des ajustements sensibles de la demande de certains marchés étrangers en dernière minute entre juin et août 2024.

Ce volet IA a été lancé il y a 3 ans. Il a impliqué plusieurs équipes techniques, de la collecte de données, de nouvelles stratégies de stockage, de nouvelles technologies et des méthodes d’IA. L’ensemble des équipes techniques est fier de cette première livraison et Ctoutvert tient aussi à remercier la BPI pour son soutien sur ce projet.