Le groupe Neurones annonce avoir enregistré une croissance organique de 6,4% au deuxième trimestre. Avec les +4,2% du 1er trimestre sa progression atteint 5,3% sur les six premiers mois de l’année. Elle a été tirée par la transformation digitale et en particulier par les activités cybersécurité, mobilité, dématérialisation, gestion des postes de travail, RPA, formation et conseil. Le turn over a baissé de plus de 4 points depuis le point haut de la fin 2018, se félicite le groupe dans son communiqué.

Le résultat opérationnel du semestre s’établit à 9,1% du chiffre d’affaires à comparer aux 8,5% du 1er semestre 2018. L’impact de la norme IFRS 16 n’a pas été significatif. Pour l’ensemble de l’année 2019, neurones confirme ses prévisions, soit un chiffre d’affaires de l’ordre de 505 M€ et un résultat opérationnel compris entre 9 et 9,5% du chiffre d’affaires.