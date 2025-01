2024 sera une autre année record en matière de dépense en logiciel et matériel pour les centres de données. Selon les données de Synergy Research, elles devraient progresser de 34% par rapport à 2023 pour culminer à 282 milliards de dollars.

Stables l’an dernier, les dépenses des entreprises devraient progresser de 21% cette année pour atteindre 126 milliards de dollars. Les dépenses consacrées à l’infrastructure de cloud public enregistreraient un bond de 46% à 156 milliards de dollars. Elles creusent l’écart pour réprésenter 55% du marché total.

« Les GPU et les systèmes d’IA générative ont allumé un incendie sur le marché en 2024, entraînant des taux de croissance record pour l’industrie. Bien que le succès continu du cloud public soit le principal moteur des investissements dans les centres de données depuis plus d’une décennie maintenant, personne n’imaginait que le marché des équipements de centres de données en 2024 atteindrait plus de 280 milliards de dollars », commente dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research.

La croissance explosive de Nvidia a largement bénéficié à ses clients fournisseurs de serveurs mais lui permet de s’imposer, avec ses ventes directes, comme le principal fournisseur des hyperscalers après les ODMs. Inspur et Super Micro ont également fortement progressé.

Du côté des entreprises, Dell domine sur les segments des serveurs et du stockage, Cisco sur le réseau et Microsoft sur les ventes de systèmes d’exploitation de serveur et d’applications de virtualisation. HPE se classe comme le second plus grand fournisseur derrière Dell.

Le cabinet d’études se réjouit du rebond des dépenses sur le marché des entreprises tout en soulignant le fossé qui se creuse avec le cloud public :

« Il y a dix ans, les ventes aux fournisseurs de cloud public ne représentaient que 20 % du marché. Ce chiffre est passé à 55 % en 2024, et nos prévisions montrent qu’il atteindra près de 65 % dans cinq ans. »