Les feux restent au vert pour Lenovo. Le géant chinois a publié ses résultats pour son troisième trimestre fiscal (clos fin décembre) et largement dépassé les attentes, porté par la reprise mondiale du marché du PC et la forte demande pour les serveurs d’IA et autres solutions de centres de données. Après un lourd plongeon post-pandémie, Lenovo enchaine son cinquième trimestre consécutif de croissance.

Le chiffre d’affaires sur le dernier trimestre a atteint 18,8 milliards de dollars, en hausse de 20% sur un an. Les analystes tablaient sur 17,8 milliards de dollars de revenus. Le bénéfice net a lui grimpé à 688 millions de dollars, soit un bond de 106% en glissement annuel. La hausse est due en partie à un crédit d’impôt exceptionnel de 282 millions de dollars. Sans en tenir compte, elle serait de 22%, ce qui est déjà deux fois supérieure à la hausse attendue par les analystes.

Les trois divisions du groupe enregistrent une croissance à deux chiffres. La plus importante, Intelligent Devices Group (IDG), qui rassemble les PC, tablettes et smartphones, a vu ses revenus progresser de 12% à 13,8 milliards de dollars. Infrastructure Solutions Group (ISG) a enregistré une progression record de 60% portant ses revenus à 3,9 milliards de dollars. Enfin, Solutions and Services Group (SSG) s’affiche en hausse de 12% à 2,3 milliards de dollars.

Avec ce mix d’activités, la part des revenus hors PC s’établit à 46%, stable par rapport au trimestre précédent et en baisse d’un point par rapport au premier trimestre fiscal.

Lenovo continue de dominer le marché du PC avec une part de marché de 24,3% (source IDC) au dernier trimestre 2024. La société a lancé ses premiers PC IA en Chine en mai 2024 et à l’international en septembre. Le PDG Yang Yuanqing a fixé des objectifs ambitieux, prévoyant que les PC IA représenteront 25% des expéditions de Lenovo d’ici 2025 et pourraient atteindre 80% d’ici 2027.

Lenovo a aussi fait des commentaires positifs sur l’impact du modèle d’IA chinois DeepSeek et sur les bénéfices potentiels de son intégration à ses produits.

« La technologie d’IA, avec une efficacité plus élevée et des coûts plus faibles, accélère la maturation de l’IA personnelle, en particulier sur les appareils et en périphérie. Cela accélère aussi l’adoption de l’IA par les entreprises. Cela s’aligne parfaitement sur la direction de l’IA hybride que nous avons conduit et dirigé », a déclaré le PDG.