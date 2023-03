Le revendeur et intégrateur allemand Bechtle AG annonce avoir atteint un chiffre d’affaires annuel de 6 milliards d’euros, en augmentation de 13,6% d’une année sur l’autre et en nette accélération par rapport à la hausse de 7% enregistrée lors du précédent exercice. Une croissance équilibrée puisqu’elle est à deux chiffres dans toutes les régions et sur ses deux grandes activités.

Dans le segment SSII & infogérance (IT System House & Managed Services), le chiffre d’affaires a augmenté de 14,2 % pour atteindre 3,9Md€. Les revenus du segment E-commerce progressent eux de 12,5% à 2,1 Md€. La marge avant impôt s’est légèrement tassée sur le premier, 5,9%, après 6,3% l’année précédente, mais elle s’est améliorée de 5,9% à 6% sur le second.

Le groupe a enregistré une progression de 11,2% de son chiffre d’affaires en Allemagne et 17,7% à l’international, notamment grâce à sa stratégie d’acquisitions et la finalisation de trois opérations au Royaume-Uni et en Hollande. Une stratégie qu’il entend poursuivre en se concentrant à présent sur la France et l’Espagne.

Le bénéfice net augmente quant à lui de 8,5% à 251 M€, soit un bénéfice par action de 1,99€. Ces bonnes performances permettent au groupe de proposer une augmentation du dividende de 0,65€ par action.

« Cela démontre une fois de plus que même dans des conditions-cadres difficiles, notre modèle d’entreprise est une base fiable pour une croissance rentable », commente dans un communiqué Thomas Olemotz, président du directoire de Bechtle AG.

L’effectif du groupe a atteint 14 046 employés à la fin 2022, soit 1 166 de plus que l’année précédente.

Bechtle affiche son optimisme pour l’exercice 2023. Le groupe prévoit une « croissance importante » de ses revenus et une marge avant impôt stable.