Après un recul attendu à -3,8% en 2022, les dépenses informatiques dans la région EMEA devraient repartir de l’avant l’an prochain. Le Gartner prévoit qu’elles progresseront de 3,7% pour s’établir à 1,3 billions de dollars en 2023. En Europe de l’ouest, le Royaume-Uni ferait mieux que la France et ses voisins avec une hausse de 5,2%. Le Gartner se dit confiant sur la résilience des budgets IT.

« En période de turbulences, les DSI hésitent à signer de nouveaux contrats, à s’engager dans des initiatives à long terme ou à faire appel à de nouveaux partenaires technologiques », souligne John Lovelock, vice-président de la recherche chez Gartner. « Les budgets informatiques des entreprises ne sont pas au cœur de cette hésitation, et les entreprises de la région EMEA augmenteront leurs budgets informatiques en 2023. »

Alors que tous les segments étaient en baisse en 2022, seul celui des « devices » serait en recul de -2,6% en 2023, principalement en raison de l’impact de l’inflation sur la consommation. Le segment est aussi celui qui devrait le plus chuter en 2022 avec une baisse de -13,1%, la plus forte depuis 2009.

Le rebond profitera en priorité aux segments du logiciel et des services informatiques, avec des croissances respectives attendues de 8,6% et 6,6%. Les dépenses en logiciels cloud représenteront 34% du total des dépenses du segment logiciel et celles en services de cloud public devraient s’établir à 131 Md$, en hausse de 18,2% en glissement annuel.