Selon une étude annuelle intitulée The 2022 State of IT, menée par SWZD, les achats de matériel représenteront encore la plus grande part des dépenses IT cette année, soit 30% en moyenne des budgets des DSI.

SWZD a interrogé plus de 1.000 personnes décisionnaires en matière d’informatique en Europe et aux Etats-Unis pour anticiper comment les budgets technologiques seront alloués cette année entre le matériel, le logiciel, les services cloud et les services informatiques gérés.

A mesure que les entreprises migrent davantage d’applications et de services hors site, l’étude observe une augmentation du budget informatique consacré aux services hébergés/cloud : de 22% en 2020 à 26% en 2022. Les dépenses en services gérés représenteront 17% des budgets informatiques – en légère hausse par rapport aux 15% de 2020 – et les dépenses en logiciels, deuxième catégorie de dépenses la plus importante, représenteront 28% des budgets informatiques, une très légère baisse par rapport aux 29% en 2020.

Le matériel continuera de représenter la plus grande part des dépenses informatiques en 2022, selon SWZD, même si cette proportion connait une baisse constante d’une année à l’autre : 33% en 2020, 31% en 2021, 30% en 2022.

L’ordinateur portable est désormais l’appareil de choix de l’utilisateur final. Cela coïncide avec le fait que de nombreux.ses employé.e.s sont contraint.e.s de travailler à domicile depuis début 2020. À l’avenir, SWZD prévoit que 25% des personnes travailleront à distance de façon permanente.

Les ordinateurs de bureau et les serveurs complètent le top 3 des principales dépenses en matériel en 2022 (respectivement de 14% et 11% des budgets globaux de matériel). Ces deux catégories sont en léger déclin du fait de la pandémie de Covid-19.