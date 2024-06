La filiale française de l’ESN norvégienne Crayon et son partenaire éditeur SMLB signent un contrat de trois ans avec la centrale d’achat publique UGAP, d’un montant potentiel de 600 millions d’euros. Cet accord reconductible deux fois 6 mois s’inscrit dans le cadre de l’initiative ‘cloud au centre’ du gouvernement français qui encourage les acteurs publics « à se saisir du potentiel du Cloud, afin de développer une nouvelle génération de services numériques de qualité, tout en protégeant au mieux les données des entreprises et des citoyens français ».

Crayon et SMLB proposeront un accès simplifié et digital aux offres d’une quinzaine de fournisseurs de cloud, à un tarif préférentiel. Le communiqué précise qu’un outil d’aide au choix ‘impartial’ permettra une sélection personnalisée des fournisseurs en fonction des contraintes de chaque projet : Traitement et Calcul, Stockage, Connectivité au réseau, IoT, IA, Machine Learning, DevOps, Base de données.

La liste des fournisseurs référencés inclut à la fois des acteurs américains (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle) et des acteurs souverains (dont Orange, OVHcloud, 3DS Outscale, Scaleway, Scalingo et Cloud Temple).

La commercialisation de ces services cloud aux collectivités territoriales, établissements publics et ministères français – sous le contrat UGAP ‘Nuage Public’ – débutera le 3 octobre prochain, afin d’assurer la transition avec Cap Gemini, titulaire précédent du contrat avec l’UGAP.

Une équipe dédiée d’une quinzaine de personnes est en cours de constitution chez Crayon France pour répondre aux besoins de ce nouveau contrat.