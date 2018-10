Bâti à coup d’acquisitions (plus de 70 depuis sa création), le spécialiste de l’impression (son métier d’origine), l’intégration informatique et les télécom poursuit ses emplettes. Après avoir mis la main sur Quadria, Capea, BCMP et Perret Bureautique, il annonce le rachat du groupe Esus qui comprend trois entités : Esus (impression), Infocentre (réseau et sécurité informatique) et SV Bureau (impression). La base financière de la transaction n’est pas dévoilée.

Le groupe dirigé par Pieric Brenier poursuit ainsi sa stratégie qui consiste à compléter sa couverture géographique via des acquisitions et à renforcer sa présence dans ses implantations actuelles. Présent sur 11 sites dans les régions Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche Comté et en Ile-de-France, le groupe Esus emploie 160 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros. Cette opération renforce C’Pro dans le secteur de l’IT et dans celui de l’impression. « Nous n’excluons pas de couvrir l’ensemble du territoire sur les deux métiers de l’impression et de l’IT dès la fin de l’exercice en cours, avec un effectif qui approchera les 1.500 collaborateurs », commente dans un communiqué Pieric Brenier.