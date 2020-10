Face à la baisse potentiellement durable de ses volumes d’impression, C’Pro se cherche de nouvelles sources de revenus. Le groupe s’intéresse notamment aux services managés IT. Il prépare à cet égard une offre spécialement conçue pour les TPE sur laquelle il fonde beaucoup d’espoirs. Baptisée BeProactiv, celle-ci s’appuie sur le savoir-faire de sa filiale grenobloise Axone, un pure player des services managés au capital duquel il est entré en 2018 à hauteur de 30% et qu’il contrôle désormais à 90%.

C’Pro espère convaincre rapidement un cinquième de son parc clients impression (soit 10.000 entreprises sur 50.000) de l’adopter. Son contenu n’est pas encore officialisé – son lancement n’étant pas prévu avant décembre – mais BeProactiv a vocation à couvrir les besoins des TPE en matière d’infrastructures et de postes de travail via un package unique, simple à configurer, accessible pour quelques euros par utilisateur et par mois.

Axone commercialise déjà depuis plusieurs années une offre plus flexible en termes de solutions sous-jacentes s’adressant aux PME de 10 à 50 personnes. Baptisée BeProductiv, cette offre inclut la supervision, la gestion des mises à jour, le support utilisateurs, des fonctions de sécurité ( pare-feu, antivirus) et des interventions sur site.