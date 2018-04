Spécialiste en solutions d’impression, Copiafax a racheté la société de services informatiques Amazone Informatique, en région Bourgogne Franche-Comté. Pour Copiafax, également spécialiste IBM AS400, infrastructure réseau, sécurité sauvegarde… ce rachat permet de valoriser ses offres de services et de répondre à certains des nouveaux besoins et exigences des clients et prospects IT de la région. Il est désormais en mesure de leur proposer une offre globale permettant d’apporter toutes les réponses en matière d’informatique, de solutions d’impression et de solutions logicielles. « Cette intégration s’inscrit dans notre volonté de renforcer notre offre de conseil, de services et de maintenance de proximité dans les domaines de l’informatique et de la bureautique », explique dans un communiqué Jorge Pereira, dirigeant de Copiafax.

De son côté, à travers ce rachat, Toshiba renforce sa présence sur la région Bourgogne Franche-Comté pour accompagner les entreprises dans leurs projets d’impression et de dématérialisation. « Nous sommes fiers d’avoir un partenaire comme SAS Copiafax avec une expertise informatique et bureautique poussée capable de répondre à des besoins clients avec une offre globale et clé en main (matériel, logiciel, connexion, service) », affirme dans le communiqué Fabien Millet, responsable secteur Département réseau indirect de Toshiba TFIS.