Koesio (ex C’Pro) annonce l’acquisition de l’intégrateur en téléphonie et en informatique Ipneos et de sa division opérateur Linksip. Société de 60 collaborateurs réalisant 10,5 M€ de chiffre d’affaires annuel sur une clientèle de plus de 2.000 clients, Ipneos a son siège à Valence (26) et rayonne dans les régions Auvergne-Rhônes-Alpes, Bourgogne Franche Comté et Ile-de-France via six agences (Valence, Lyon, Chalon-sur-Saône, Paris, Besançon et Dijon). Ses principaux partenaires sont Avaya, HP, Fornitet et Ruckus.

Cette opération s’inscrit une logique de transmission de l’entreprise pour les dirigeants fondateurs d’Ipneos Xavier Tranoy et Isabelle Tranoy, qui souhaitent faire valoir leur droit à la retraite. Elle permet à Koesio de se renforcer sur les télécoms et l’IT (qui représentent respectivement 7 M€ et 3,5 M€ de chiffre d’affaires), conformément à sa stratégie de diversification dans les services numériques.

Groupe indépendant numéro un dans les services bureautiques, Koesio cherche à se positionner comme un guichet unique capable de répondre à l’ensemble des besoins de digitalisation des clients. Le groupe explique dans un communiqué qu’il compte désormais 200 collaborateurs dédiés à ces activités à l’échelle nationale – hors Koesio Corporate IT, sa division orientée sur le segment des entreprises de taille intermédiaire et des grands comptes.

Ipneos sera intégré à la filiale Koesio Aura Telecom dirigée par Yoann Bonneton pour les agences de Valence et Lyon, la clientèle rattachée ainsi que les comptes nationaux. Les équipes et les clients de la bourgogne Franche Comte (Chalon, Dijon et Besancon) seront rattachés à la filiale Koesio Bourgogne Franche Comte dirigé par Rolland Girard. Xavier Tranoy et Isabelle Tranoy se sont engagés à rester dans l’entreprise quelques mois le temps d’assurer la réussite de la transmission.