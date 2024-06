Le groupe Constellation annonce l’acquisition d’Endexar, une ESN francilienne spécialisée la gestion des environnements SAP, et sa prochaine intégration au sein de son pôle Cloud et Infogérance.

« Dans un contexte où l’infrastructure devient une commodité, Constellation entend tirer parti de l’évolution du marché SAP qui voit se consolider les intégrateurs IT et fonctionnels », annonce Constellation dans un communiqué.

Fondée en 2005, Endexar compte 35 collaborateur·rice·s à Nanterre, Rennes et Lyon. La société fournit des solutions clouds certifiées par SAP aux environnements privés ou publics, en partenariat avec Azure, OVH ou Rise. Elle se targue d’une croissance organique de 15% par an depuis 2017, avec un chiffre d’affaires de 8,4 millions d’euros en 2023. Le communiqué précise que les deux co-fondateurs d’Endexar, Dimitri Delbosq et Nicolas Sipha, intègreront également Constellation.

La transaction devrait se concrétiser ce mois-ci, à l’occasion de la finalisation des négociations entre Constellation et la société d’investissement 3i – qui devrait entrer à son capital après validation des autorités – et mobiliser une levée de fonds de 116 millions d’euros.