Constellation change d’actionnaire de référence pour la deuxième fois en moins de trois ans. Entré au capital du groupe en novembre 2021, Qualium Investissement cède ainsi sa place au fonds d’investissement 3i. Celui-ci mobilise 116 M€ dans l’opération, une partie étant destinée à rémunérer la sortie de Qualium et le reste étant investi en fonds propres.

La valorisation de l’entreprise n’est pas communiquée mais elle est estimée à 250 M€ par nos confrères Les Echos Capital Finance. Constellation ne dévoile pas non plus la répartition du capital mais précise que Cap Horn Finance, actionnaire depuis 2018, réinvestit. Etienne Besançon, président de Constellation (photo), et ses 32 associés passent quant à eux de 70% à près de la moitié du capital.

Cette sortie prématurée de Qualium n’a d’autre explication que l’appétence de 3i pour les entreprises qui, comme Constellation, ont mis la dimension environnementale au cœur de leur stratégie. Après une première rencontre lors de l’édition 2023 de Tech for Climate, l’événement numérique responsable organisé par Constellation, 3i lui a rapidement fait part de sa volonté d’investir.

De son côté Constellation était intéressé par le profil de 3i, fonds à capital permanent, capable de s’engager sur le long terme. Les bons résultats du groupe, qui a doublé son chiffre d’affaires en à peine 30 mois – contre trois à cinq ans anticipés – ont facilité les tractations.

Cette opération, qui reste soumise à l’approbation des autorités antitrust et règlementaires, marque le début d’un nouveau cycle de croissance externe pour le groupe.

Après une pause de presque deux ans en la matière, Constellation se fixe ainsi comme objectif de mener deux à cinq acquisitions par an au cours des cinq prochaines années. En combinant ces acquisitions à une croissance organique soutenue (« à deux chiffres »), le groupe pense pouvoir quintupler son volume d’affaires en 5 ans et s’imposer comme le leader français des services managés, du cloud hybride et de la cybersécurité.

Au passage, Constellation entend bien devenir une référence en numérique responsable. « Mais pour faire bouger les lignes en la matière, il faut une empreinte forte, souligne Etienne Besançon. Or notre taille n’est pas encore suffisante. On ira plus vite en intégrant des sociétés et en les transformant de l’intérieur, comme nous l’avons fait depuis trois ans dans le cadre de notre trajectoire environnementale structurante pour devenir une entreprise à mission ».

En 2023, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 190 M€ en croissance d’environ 12%. Il espère dépasser les 200 M€ cette année.