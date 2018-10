Jérôme Gand, le directeur de l’agence Centre Est d’ITS Overlap vient de rejoindre Constellation au poste de directeur régional Rhône-Alpes-Méditerranée. Il prend la direction des opérations de l’agence lyonnaise de l’intégrateur. Il est imité par un autre transfuge d’ITS Overlap : Alain Blanc, lui aussi basé à Lyon, qui prend la direction technique de la région Sud Est. Regroupement des équipes locales d’InetD Consulting, racheté en juin dernier, et d’AS-PC, racheté fin 2017, l’agence lyonnaise compte une dizaine de personnes. Elle vient d’emménager dans de nouveaux locaux de 200 m2 situés chemin des Anciennes Vignes sur la commune de Champagne-au-Mont-d’or, au cœur de Techlid, le pôle économique Ouest de l’agglomération lyonnaise.

Le groupe de distribution et de services IT annonce au passage la création d’une équipe transverse d’une douzaine de personnes chargée d’aider les clients à faire évoluer l’architecture de leur système d’information vers le Cloud et les services devops sans trop remettre en question l’existant. Dirigée par Eric Paumerat, directeur technique Constellation, et constituée de développeurs, d’experts sécurité, de chefs de projets, de service delivery managers et de transition managers issus des différentes entités du groupe, cette équipe baptisée X-Cloud se focalisera notamment sur le développement de services managés devops multicloud.

Dans la perspective de la certification ISO 27001, que le groupe prépare pour la fin du premier semestre 2019, Constellation vient également de se doter d’un RSSI : le poste a été attribué à Antoine Patois, actuel directeur général de sa filiale Login Sécurité.

Récemment distingué par IBM en tant qu’expert stockage IBM (son plus haut niveau de certification) et par HPE Simplivity, dont il fait partie des trois principaux partenaires en France, Constellation indique avoir atteint le cap des 190 collaborateurs, en ligne avec son objectif de 200 collaborateurs d’ici à la fin de l’année. Un chiffre à comparer aux 130 collaborateurs d’il y a un an.