Les mesures de confinement ont porté un coup d’arrêt à l’activité économique du pays. Dix jours après la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, une semaine après la mise en confinement de la population, comment s’adaptent les prestataires IT à cette situation exceptionnelle ? Nous leur avons posé la question. Le témoignage de Pieric Brenier, PDG de C’Pro.

L’activité de C’Pro est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle proportion ?

Oui nous sommes confinés car plus personne n’accepte de recevoir nos commerciaux, plus personne n’accepte les livraisons de machines, plus personnes n’accepte les techniciens pour faire les dépannages. Le nombre d’appel a baissé de 90% en quelques jours.

Quelles activités sont le plus affectées et à l’inverse quelles sont celles qui le sont le moins ?

L’activité la plus touchée est l’impression, la plus grosse partie de notre CA. Les moins touchées sont les hotlines informatiques et télécoms.

Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ? Le pouvez-vous ?

Nous pensons que oui pour une bonne partie de l’équipe. Il ne nous paraît pas possible de demander à nos techniciens d’intervention de faire du télétravail.

Dans le cas où l’activité de votre entreprise baisserait et où elle ne serait pas éligible au chômage partiel, quelles alternatives s’offrent à vous ?

À part mettre tout le monde en congé, je ne vois pas. Peut-être pour 10% du temps, nous pourrions dispenser de la formation.

Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos clients ?

Oui bien entendu. On voit bien que le crédit inter-entreprise est en train de s’arrêter, tout le monde a peur et personne ne veut plus payer personne.

Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

Pas facile de se prononcer. Certains économistes nous annoncent un plan de redémarrage très fort. Nous verrons bien mais sans doute qu’il y aura un avant et un après.