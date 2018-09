En mars 2017, Systemax cédait ses activités européennes – à l’exception de la filiale française dont les activités sont rentables – à Hilco Capital, une société d’investissement britannique spécialisée dans la reprise et la restructuration des entreprises en difficulté. Cette dernière fermait aussitôt plusieurs filiales non rentables (Espagne, Italie, Hongrie, Suède). La filiale néerlandaise, profitable et assurant le relais des entités liquidées, vient d’être cédée à Computacenter. Basée à Amstelveen près d’Amsterdam, elle emploie environ 200 personnes pour un chiffre d’affaires 2017 de 134 millions d’euros.

Les conditions financières de l’opération ne sont pas révélées. Dans un communiqué, le géant britannique de la distribution et des services indique toutefois que les coûts de la transaction seront couverts par ses ressources existantes, précisant que l’impact sur ses résultats ne sont pas importants et que l’opération n’est pas significative.

Selon Channelnomics, les discussions entre Misco et Cocenter ont commencé cet été. « Tout s’est passé il y a deux ou trois mois. Nous avons trouvé un bon foyer pour Misco chez Computacenter qui est bien positionné, a une bonne réputation sur le marché ainsi qu’un bon portefeuille de clients qu’il peut enrichir avec l’activité de Misco. »

« Misco offre à Computacenter une belle brochette de personnes expérimentées ainsi que des clients majeurs et bien établis qui permettront la croissance d’une activité stable et à long terme sur ce marché clé en Europe », commente dans le communiqué de Computacenter, Lieven Bergmans, directeur en charge du développement en Europe. « En plus de notre solidité financière et de notre stabilité nous pouvons apporter de la valeur aux clients existants et futurs aux Pays-Bas qui pourront accéder aux ressources, à l’expertise et aux capacités à l’international de Computacenter. »

De son côté, le CEO de l’entreprise d’Hatfield, Mike Norris, laisse entendre dans le document que d’autres acquisitions ne sont pas exclues. « Bien que concentrés sur notre croissance organique, nous sommes intéressés par des opportunités d’acquisition qui nous permettent d’entrer sur de nouveaux marchés ou de renforcer nos services et nos solutions pour nos clients. »