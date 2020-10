Computacenter et Digora ont remporté conjointement le marché Ugap portant sur l’ensemble des produits et services associés Oracle. Notifié en mars dernier et estimé à environ 40 M€ par an, ce marché réunit les logiciels (et notamment la base de données), les systèmes intégrés (Exadata) et les services cloud et cloud hybride d’Oracle. Computacenter est attributaire de la composante produits du marché et Digora de sa composante services (mise en œuvre, maintien en condition opérationnelle, services managés…). Computacenter pourra néanmoins accompagner les clients de la centrale d’achat public sur leurs projets de transformation, en proposant des prestations d’audit, d’étude d’architecture, de déploiement et d’intégration sur site, précise le revendeur dans un communiqué. Centrale d’achats dédiée à toutes les institutions publiques, l’Ugap revendique plus de 22 000 clients publics et 925 000 commandes en 2019.