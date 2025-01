Le groupe de services et de distribution britannique Computacenter annonce avoir réalisé une « performance record au second semestre 2024 », en dépit d’un « contexte de marché difficile ».

« C’est le semestre le plus rentable de l’histoire de Computacenter », déclare Computacenter. « En dépit de quelques retards de projets aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, nous avons terminé l’année avec un nombre record de clients générant plus de 1 million de livres sterling de marge brute par an ».

Un programme de rachat d’actions de 200 millions de livres sterling est en cours de finalisation et Computacenter annonce se trouver en position de force côté trésorerie. L’ESN britannique prévoit de continuer de croître en 2025, « malgré des défis macroéconomiques potentiels sur le continent européen et des augmentations d’impôts au Royaume-Uni ».