L’éditeur de solutions de protection des données annonce une évolution importante de son programme partenaires. Cette nouvelle mouture permet notamment de bénéficier de remises additionnelles pour la signature de nouveaux clients, de remises arrière plus lucratives et de fonds de développement marketing plus généreux. L’éditeur a également simplifié son programme et amélioré l’activation des nouveaux partenaires.

Pierre angulaire de ce nouveau programme, l’instauration de remises additionnelles pour fournisseurs de services infogérés pour la signature de nouveaux clients. Des remises qui s’appliquent jusqu’à 180 jours après la signature pour tous les services souscrits par ces nouveaux clients.

Autre nouveauté, la mise en place de sur-bonus pour les partenaires qui, ayant déjà atteint leurs objectifs trimestriels, parviennent à atteindre 120% ou 150% de leur objectif annuel.

CommVault espère que ces mesures inciteront les forces de vente de ses partenaires à mettre encore plus en avant la marque.