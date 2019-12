Installé en France depuis à peine plus de 18 mois (mars 2018), Cohesity est déjà parvenu à réunir autour de lui un écosystème de partenaires bien consistant. Ils sont ainsi une quinzaine à relayer son offre sur le territoire français. Axians, Computacenter, Komposite, SCC, Skill Partner, S-Cube font partie des premiers à l’avoir rejoint. Ont suivi Novae, Ipsilan, et, plus récemment, Cheops Technology, Stordata, Stimplus, Soluceo, Yourax, Avassys et Asema, tous ouverts par Patrick Jeanbart, qui a été recruté en février dernier en tant que directeur des ventes channel France.

Difficile d’estimer le business que réalise concrètement Cohesity en France. Tout au plus sait-on que la société compte une dizaine d’employés et que deux de ses partenaires sont éligibles au niveau premier, dans la mesure où ils atteignent le seuil de 1,5 millions d’euros d’achats annuels. Interrogé par nos confrères de LMI en novembre 2018, Rodolphe Barnault, directeur Europe du Sud, revendiquait déjà vingtaine de clients français signés et plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires après six mois d’activité.

Les informations sont tout aussi rares sur son niveau d’activité global. Créée en 2013 par Mohit Aron, l’un des co-fondateurs de Nutanix, la société n’a démarré ses opérations commerciales qu’en 2015 et n’est arrivée en Europe qu’en 2017. Puissamment financée (elle a levé 410 millions de dollars en cumulé), elle est évaluée à plus d’un milliard de dollars et son effectif est estimé à 1.200 collaborateurs.

Son positionnement est relativement original : elle propose une solution qui permet de consolider et gérer sur une seule plateforme hyperconvergée (baptisée DataPlatfom) les données entreposées dans les systèmes de stockage dits secondaires : sauvegardes, archives, serveurs de fichiers, serveurs de tests et développement… Sa technologie fonctionne indifféremment sur des serveurs physiques, sur des VM et dans le Cloud. Sur la base de cette technologie, Cohesity propose des fonctions de sauvegarde, de déduplication, de compression et d’analyse des données. Son offre peut aussi faire office de NAS : un cas d’usage de plus en plus demandé par les clients.

Depuis le début de l’année 2019, il est également possible de télécharger (et de développer) des outils complémentaires (sauvegarde de bases de données, analyse de données, recherche, détection de ransomwares…) sur une place de marché dédiée qui viennent s’exécuter sur sa plateforme. Une façon de valoriser les données qui s’y trouvent.

Parti initialement sur la vente d’appliance, Cohesity propose désormais son offre sous forme de logiciel et s’oriente vers un modèle 100% logiciel à terme.

Un an après avoir lancé son premier programme partenaire, Cohesity vient d’en annoncer la v2. Il s’enrichit d’un programme d’incitation (qui récompense l’ouverture de nouveaux clients, les renouvellements de licences…), de fonds de développement marketing, de mise à disposition de licences NFR (not for resell), d’un programme de certification et d’une catégorisation en fonction du niveau d’engagement. La plupart des partenaires français devraient accéder directement au niveau Prefered. Patrick Jeanbart annonce également la mise en place de réunions régulières à destination des ressources avant-vente de ses partenaires pour les informer des nouveautés et partager les meilleures pratiques.