L’éditeur Cloudflare de solutions de sécurité annonce proposer les clés de sécurité physiques de Yubico à un tarif exclusif jusqu’à la fin de l’année. Ces clés consistent en un test de vérification (position géographique, appareil familier et saisie d’un mot de passe) pour chaque personne tentant d’accéder aux ressources hébergées sur le réseau d’une entreprise. Elles visent à éviter l’hameçonnage en renforçant la stratégie ‘zero trust’ des entreprises en complétant le filtrage DNS, l’isolation de navigateur et la sécurité des mails dans le cloud.

« Yubico a ouvert la voie aux clés de sécurité contemporaines avec la YubiKey et continue de définir les normes du secteur, en protégeant les clients et les consommateurs contre les menaces », affirme Stina Ehrenvard, CEO et cofondatrice de Yubico, dans un communiqué. « Aujourd’hui, lutter contre les attaques cyber nécessite une MFA (authentification multi-facteurs) moderne ».

L’abonnement pluriannuel est à moitié prix la première année, dans le cadre d’un contrat de trois ans au minimum. Cloudflare précise que ces clés de sécurité fonctionnent sur l’ensemble des appareils, des systèmes d’exploitation et des secteurs d’une entreprise.