Le spécialiste français du cloud de confiance, dont l’infrastructure est qualifiée SecNumCloud par l’ANSSI, a nommé au poste de directeur du développement stratégique un expert du cloud étatique.

Nicolas Duffour, qui a rejoint ses équipes début décembre, a été l’architecte de la création de grands clouds ministériels. Il était précédemment Chef de service adjoint au Numérique au ministère de la Justice, où il a dirigé le programme Alpha, construit en conformité avec la doctrine Cloud au centre. Il a également contribué à la mise en place du premier cloud interministériel au ministère de l’Intérieur ainsi qu’à la consolidation des travaux autour du cloud du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Nicolas Duffour a pour mission de contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique de Cloud Temple, dont l’ambition est de devenir l’acteur de référence du cloud de confiance à l’échelle européenne. Il pourra s’appuyer sur une solide connaissance des enjeux technologiques, réglementaires et humains du cloud pour accompagner les transformations des grands groupes, des administrations et des opérateurs de l’État.

“La mission que me confie aujourd’hui Cloud Temple est en droite ligne avec mon parcours. J’ai consacré toute ma carrière à la transformation numérique de l’État. En contribuant au développement d’un des acteurs les plus innovants du cloud de confiance, profondément engagé, je serai en mesure d’apporter plus que jamais ma pierre à l’édifice de la souveraineté numérique française et européenne”, commente-t-il dans un communiqué.

“L’arrivée de Nicolas Duffour au sein du Comité de direction de Cloud Temple s’inscrit dans la trajectoire ambitieuse de l’entreprise. Elle vient souligner le chemin parcouru depuis la création de Cloud Temple en 2017 et elle donne un coup d’accélérateur à notre démarche de développement à l’échelle européenne. L’expertise et l’expérience de Nicolas en matière de transformation cloud seront un atout précieux pour les grands comptes publics et les grands groupes », se réjouit Sébastien Lescop, directeur général de Cloud Temple.