Mario Derba rejoint Citrix en tant que vice-président pour l’Europe de l’Ouest et du Sud. Italien basé à Milan, il était jusqu’en 2017 vice-président Cloud Infrastructures chez Oracle pour la région Europe du Sud. Il succède à Eric Kline, nommé vice-président ventes partenaires EMEA en avril dernier. Rattaché à Sherif Seddik, senior vice-président et directeur général de Citrix pour la région EMEA, il est responsable de la croissance et du développement des ventes et services dans la région. Il est aussi chargé d’aider les entreprises à migrer vers un modèle « cloud-first ».