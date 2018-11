Cisco a dépassé les estimations des analystes en matière de chiffre d’affaires et de bénéfices trimestriels, le constructeur de matériel réseau bénéficiant à la fois de l’intérêt pour ses routeurs et commutateurs, et de la croissance de ses logiciels.

La firme de San Jose a réalisé au cours du premier trimestre de son exercice 2019 décalé un chiffre d’affaires de 13,07 milliards de dollars (+8%) pour un bénéfice net GAAP de 3,5 milliards de dollars (+48%), soit 0,77 dollar par action (+60%). Les analystes tablaient sur de revenus de 12,87 milliards de dollars

Les revenus de ses activités logicielles ont augmenté de 18% à 1,42 milliard de dollars, dépassant l’estimation moyenne de 1,37 milliard de dollars des analystes précise Reuters. La part des abonnements est de 57%, contre 56% le trimestre précédent.

Les ventes de ses solutions de sécurité ont progressé de 11% à 651 millions de dollars, grâce notamment au rachat eau mois d’août dernier de Duo Security. Les acquisitions ont donné un coup de pouce aux résultats de la société pour le premier trimestre équivalant à 80 points de base par rapport à l’an dernier, a reconnu le directeur financier, Kelly Kramer, lors d’un entretien avec les analystes.

Enfin, les revenus dégagés de son unité Plateformes d’infrastructure, qui regroupe les commutateurs et les routeurs, ont progressé d’environ 9% à 7,64 milliards de dollars, dépassant ainsi les 7,39 milliards de dollars attendus par Wall Street.

La société a été impactée par les droits de douane de 10% imposés par l’administration Trump sur les importations en provenance de Chine a expliqué à CNBC le CEO Chuck Robbins qui estime que cela n’affecte pas les résultats. « Nous avons mis en place des augmentations de prix, comme nous l’avions annoncé, et nous n’avons franchement remarqué aucune différence entre l’élan constaté au trimestre précédent, et celui que nous avons connu au cours de ce trimestre », a expliqué le dirigeant. « Cela dit, nous préférerions que les tarifs ne soient pas augmentés de 25% au mois de janvier. » Il a ajouté qu’il espérait qu’une solution puisse être trouvée à ce conflit commercial, maintenant que les élections à mi-mandat aux États-Unis sont passées.

Pour le deuxième trimestre, la société s’attend à une croissance du chiffre d’affaires de 5% à 7% par rapport à l’année précédente. Cela implique une fourchette de chiffre d’affaires allant de 12,48 milliards de dollars à 12,72 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 12,53 milliards de dollars.