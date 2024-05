Cisco a publié un chiffre d’affaires de 12,7 Md$ sur son troisième trimestre fiscal, clos fin avril, contre 14,6 Md$ un an plus tôt. Cette baisse de 13% des revenus est la plus forte enregistrée depuis 15 ans par le géant des réseaux. Le bénéfice net a chuté de 41 %, à 1,89 Md$, contre 3,21 Md$ un an plus tôt. Le bénéfice par action en données ajustées est ressorti à 88 cents contre 1$ au T3 2023.

Ces évolutions étaient prévues par Cisco, qui a d’ailleurs dépassé le consensus des analystes (LSEG) qui tablaient sur un chiffre d’affaires de 12,5 Md$ et un bénéfice ajusté par action de 82 cents. Cisco explique le recul des ventes par le fait que ses clients continuent d’installer les quantités importantes d’équipements envoyés au cours des derniers trimestres, avec la résolution progressive des problèmes d’approvisionnement.

« Nous nous attendons à ce que les clients terminent l’installation de la majorité de leur inventaire d’ici la fin de notre exercice financier en juillet », a déclaré Chuck Robbins, PDG de Cisco, lors de sa conférence téléphonique avec les analystes.

L’activité phare des équipements réseau en souffre directement avec des revenus en baisse de 27% à 6,5 Md$. À contrario les solutions liées à l’observabilité sont en hausse de 26% à 211 M$ et celles de sécurité de 36%, à 1,3 Md$. Les solutions de collaboration sont stables à 987 M$.

Cisco a précisé que l’acquisition de Splunk et ses solutions de cybersécurité avait généré 413 M$ sur la période. « L’ajout de Splunk à notre gamme de produits sera un catalyseur pour une croissance future », a déclaré Scott Herren, directeur financier de Cisco. 5.000 clients Cisco ont été identifiés comme de potentiels utilisateurs des solutions de Splunk.

Cisco a profité des résultats pour annoncer la nomination de Gary Steele, PDG de Splunk, comme président de la commercialisation (Go To Market) de Cisco. Ce dernier continuera de diriger Splunk et supervisera les équipes clients et partenaires de Cisco.

Les perspectives semblent désormais s’améliorer pour Cisco, qui a relevé ses prévisions de chiffres d’affaires pour l’exercice 2024 dans une fourchette de 53,6 à 53,8 Md$ contre 51,5 à 52,5 lors de ses prévisions en février.