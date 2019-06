A l’occasion de Cisco Live, sa grande messe annuelle dédiée aux clients et aux partenaires qui se déroule actuellement à San Diego, la firme de San Jose a dévoilé ses actualités concernant ses activités d’architecture de réseaux et d’IoT.

Cisco étend l’Intent-Based Networking (mise en réseau basée sur l’intention) à certains des environnements de travail les plus difficiles, dont par exemple les usines chimiques, les raffineries de pétrole et les mines. S’éloignant des méthodes manuelles traditionnelles, ces réseaux capturent les intentions de l’entreprise et les traduisent en stratégies réseau, permettant l’accélération des projets et facilitant leur évolution.

Dans ce cadre, des commutateurs Catalyst Heavy Duty et des points d’accès conçus pour résister à une exposition prolongée à la poussière, à l’eau et à d’autres conditions environnementales extrêmes font leur apparition. Ces produits classés IP67 sont gérés par Cisco DNA Center, un tableau de bord permettant de contrôler et d’administrer Cisco DNA, le réseau basé sur l’intention.

Par ailleurs, un nouveau routeur industriel SD-WAN pour IoT Edge prend en charge les fonctionnalités SD-WAN de Cisco permettant de connecter en toute sécurité des sites distants et d’améliorer les performances des applications. C’est la première solution SD-WAN conçue pour les clients industriels de l’IoT.

Pour sécuriser les environnements IoT sensibles, la firme de San Jose vient d’annoncer l’acquisition du spécialiste français de la sécurité des réseaux de systèmes de contrôle industriels Sentryo. « Une connexion sécurisée est la base de chaque déploiement IoT », a déclaré Liz Centoni, vice-présidente et directrice générale en charge de l’IoT « En étendant la mise en réseau axée sur l’intention à la périphérie de l’internet des objets, nous aidons les équipes informatiques et opérationnelles à collaborer pour réduire la complexité opérationnelle, optimiser les résultats et améliorer la sécurité des travailleurs. »

Afin de permettre une maintenance prédictive et une réduction des risques pour les travailleurs, Cisco a par ailleurs développé avec Emerson une solution associant la mise en réseau sans fil du premier avec les systèmes de contrôle de processus du second. « En intégrant le nouveau point d’accès Cisco à usage intensif à la passerelle WirelessHART nouvelle génération d’Emerson, nous pouvons exploiter les données des capteurs d’actifs critiques pour éliminer les angles morts et améliorer la productivité et la sécurité de leurs opérations », estime Bob Karschnia, vice-président et directeur général wireless pour l’activité Solutions d’Automation d’Emerson.