Cisco et Nvidia ont dévoilé une architecture commune, pour la création de centres de données optimisés pour l’IA. La Cisco Secure AI Factory with Nvidia vise à simplifier le déploiement et la gestion des charges de travail d’IA pour les entreprises, sur la base d’architectures de référence validées.

Cette collaboration s’appuie sur le partenariat élargi annoncé le mois dernier, centrée notamment sur l’exploitation des technologies Silicon One de Cisco et de la plateforme de réseau Ethernet Spectrum-X de Nvidia pour accélérer les performances du réseau.

Plus largement, l’offre englobe des solutions de calcul, de réseau, de stockage et de logiciels. Celles-ci incluent les serveurs IA Cisco UCS basés sur Nvidia, les solutions de réseau IA Cisco Nexus Hyperfabric et la plateforme logicielle Nvidia AI Enterprise.

L’accent est mis aussi sur la sécurité de l’ensemble de la pile d’IA. Cisco intègre des solutions de sécurité comme Cisco Hypershield, pour protéger les charges de travail d’IA, et Cisco AI Defense, pour protéger le développement, le déploiement et l’utilisation des modèles et applications d’IA.

Bien que de nombreux composants technologiques individuels de l’architecture soient disponibles dès maintenant, les solutions complètes basées sur l’architecture Cisco Secure AI Factory devraient être commercialisées d’ici la fin 2025.