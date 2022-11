A l’occasion de son événement partenaires de 2022, Cisco Systems a lancé un pack de trois spécialisations solutions liées au cloud hybride.

« Ces spécialisations sont multi-architecturales, ce qui implique un niveau d’expertise plus élevé des partenaires », précise Marc Surplus, le patron du channel de Cisco, auprès de notre consoeur de CRN.

Dans le détail, ces trois nouvelles spécialisations s’intitulent : Hybrid Cloud Computing, une spécialisation qui met en valeur les partenaires fournissant des expériences de cloud computing hybride sécurisé pour le télétravail ; Hybrid Cloud Networking, pour les partenaires qui connectent, sécurisent et gèrent les données, les charges de travail et les applications des clients à travers les centres de données, la périphérie et plusieurs clouds ; et Hybrid Cloud Software qui met en avant l’expertise dans l’unification des opérations informatiques avec des logiciels de gestion de cloud hybride sécurisés.

Ces spécialisations sont Full-Stack Observability (FSO) et mettent en avant une expertise en matière de centralisation et de corrélation des analyses de performance des applications sur l’ensemble de la pile informatique, ce qui inclut des technologies telles que AppDynamics, ThousandEyes et Intersight. Elles s’ajoutent à trois autres catégories de spécialisations des partenaires Cisco : Architecture, Cisco Powered Service et Business.

« Les partenaires peuvent utiliser ces trois nouvelles spécialisations pour progresser vers le niveau Gold, un niveau qui exigeait auparavant que les partenaires aient trois spécialisations Architecture plus la spécialisation Cisco Customer Experience pour atteindre le niveau Gold », ajoute Marc Surplus. « Nous nous concentrons sur la capacité des partenaires à fournir réellement la solution (…) En effet, de nombreux partenaires ont un gros arriéré d’affaires. Ils ont beaucoup de projets à réaliser en raison de la pénurie de la chaîne d’approvisionnement [et] de la sortie du Covid et ils ne veulent pas que leurs employés se retrouvent dans des situations non facturables. »

Pour rappel, en 2020, Cisco a remanié son programme partenaires autour de quatre rôles : Intégrateur, Fournisseur, Développeur et Conseiller.

Cisco vient également de dévoiler une mise à jour de son programme Life-Cycle Incentives (LCI) : « Il s’agira de normaliser tous les logiciels de l’entreprise dans le cadre d’un processus de cycle de vie cohérent pour les partenaires », explique Marc Surplus, « et donc de modifier les incitations pour qu’elles soient plus équilibrées. »

Cette mise à jour va donner lieu à une nouvelle plateforme « pour apporter aux partenaires de la visibilité sur chaque transaction et chaque accord ».

Cisco affirme que les partenaires ont déjà accès à certaines des nouvelles fonctionnalités. La société de San José prévoit de lancer la plateforme durant la seconde partie de son année fiscale 2023.