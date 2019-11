A l’occasion de son Partner Summit qui se déroule en ce moment à Las Vegas, Cisco a annoncé des innovations au sein de son programme partenaires destinées à procurer à ces derniers « un avantage concurrentiel en matière de développement logiciel et de services, tout en leur permettant de développer de nouveaux domaines ».

« Les DSI se concentrent de plus en plus sur la transformation numérique de leur entreprise, incitant les fournisseurs de technologies à contribuer davantage au développement de leur client. Les logiciels sont au cœur de cette transformation, nécessitant de nouvelles aptitudes et compétences pour les partenaires », fait savoir Cisco dans un communiqué. « Nous croyons que la différenciation et la croissance sont intrinsèquement liées », précise dans le document Marc Surplus, vice-président, Partner Strategy and Programs, Global Partner Organization chez Cisco. « Tout ce que nous annonçons est conçu pour permettre à nos partenaires de développer des capacités uniques et d’établir leur avantage concurrentiel. »

Les premières mesures concernent la communauté DevNet. La firme de San Jose introduit ainsi une nouvelle Spécialisation DevNet qui s’adresse aux partenaires dotés de capacités de développement logiciel et de pratiques commerciales éprouvées en matière d’automatisation du réseau, de DevOps et de transformation numérique. Par ailleurs, les certifications DevNet Career seront prises en compte pour l’éligibilité à une certification partenaire Gold et à la spécialisation DevNet. La nouvelle formation et les certifications Cisco DevNet fournissent des compétences logicielles aux ingénieurs réseau et aux développeurs de logiciels travaillant avec les technologies et les API Cisco. « Nos clients nous demandent d’automatiser leur infrastructure et de tirer parti des nouvelles capacités réseau pour résoudre leurs problèmes commerciaux », explique Susie Wee, vice-présidente et directrice de la technologie de Cisco DevNet. « Cela crée des opportunités pour les partenaires Cisco dotés de compétences en logiciels, qui leur permettent de créer des offres uniques et d’accélérer l’innovation commerciale pour leurs clients. La nouvelle spécialisation DevNet récompensera et différenciera les partenaires qui s’engagent dans la nouvelle ère de la mise en réseau et peut aider les clients à réussir leurs parcours de transformation numérique. »

Cisco va par ailleurs mieux récompenser les partenaires qui adoptent un modèle récurrent basé sur l’abonnement ou les annuités. Le spécialiste réseau contribue à cette transition avec trois nouveaux programmes.

Inclus dans les accords Cisco DNA Enterprise, le programme Solution Starter offre un droit d’accès client à un partenaire qui a fourni des services d’intégration et de mise en œuvre. Cela permet à ce dernier d’entamer le cycle de vie de leurs clients et de vendre ses services à valeur ajoutée pour assister leurs clients tout au long de ce cycle.

Le programme Lifecycle Incentives récompense quant à lui les partenaires pour leurs activités de cycle de vie garantissant que leurs clients utilisent le logiciel dans leur réseau, tirent parti des fonctionnalités et, plus surprenant, réalisent ainsi des résultats commerciaux.

Enfin, Use Accelerator Bonus est un bonus supplémentaire qui récompense l’activation et l’usage par les clients des technologies DNA (Digital Network Architecture). Ce programme, qui démarre immédiatement s’arrêtera toutefois fin juillet, à l’issue du troisième trimestre 2020 de Cisco.