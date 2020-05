Particulièrement impacté par la pandémie de Covid-19, le mois d’avril a été catastrophique pour les vendeurs de matériel IT aux Etats-Unis et en Europe constate Context. Selon le cabinet d’analyse spécialisé, les ventes se sont effondrées de 17% ce mois-là en glissement annuel. « Alors que la crise de Covid a évidemment eu un impact sur les volumes de ventes en mars et en avril, les éléments de croissance à long terme sont d’une plus grande importance pour l’infrastructure du datacenter, le passage du sur site au cloud affectant négativement les ventes des serveurs et des systèmes de stockage traditionnels via le channel », commente dans un communiqué Gurvan Meyer, analyste de recherche principal et chef de l’équipe entreprise.

Au cours des quatre premiers mois de l’année, les catégories de produits qui ont connu les plus fortes baisses de revenus sont les serveurs (-10%) qui poursuivent leur trajectoire « historique », les écrans grand format (-8%) fortement impactés par la suspension des projets pendant la crise et les baies de stockage (-7%). En revanche, les ventes de composants ont tenu bon.

Les ventes de logiciels ont quant à elles moins bien résisté, leur croissance passant de 10% en janvier à 4% en avril. Les services enregistrent eux-aussi une croissance de 4% en avril. « La résilience des services est due à la nécessité de maintenir l’infrastructure informatique en état de marche et a été fortement soutenue par la technologie. Si cette crise s’était produite il y a dix ans, l’industrie aurait eu beaucoup de mal à assurer ce soutien continu », estime Gurvan Meyer. « Les revendeurs ont pu maintenir des services de conseil et professionnels. Il en va de même pour les services gérés par les distributeurs, les avancées technologiques permettant de travailler à domicile en utilisant les outils de l’entreprise tout en s’assurant que les considérations de sécurité continuent d’être respectées. »

Dans l’ensemble, les ventes du channel ont rebondi en Europe au cours des quatre semaines précédant la semaine 19 (se terminant le 10 mai) constate le cabinet d’analyse, la croissance atteignant 3,4% sur la période, comparé à une baisse de -1,2% début avril. Pendant ce temps, les ventes aux États-Unis ont continué de baisser, affichant un recul de -7% au cours de la semaine 19 contre -3,7% début avril

Néanmoins, Context prévoit un ralentissement de la croissance des revenus en Europe au deuxième trimestre.