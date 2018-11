Encore une belle prise pour le Groupe Ténor. Après Vivian Apesteguy, qui a pris la direction générale groupe le mois dernier, l’intégrateur Divalto vient de recruter Christophe Chetioui pour lui confier le poste de directeur du développement commercial groupe.

Le tandem se connaît bien puisqu’il officiait déjà au début des années 2000 chez le premier intégrateur Divalto de l’époque : Octa. Vivian Apesteguy en était directeur général et Christophe Chetioui, directeur commercial. Ce dernier en est parti en 2008 pour rejoindre un concurrent, le Groupe Cogeser, d’abord au poste de directeur de l’activité ERP, puis à celui de directeur commercial groupe. En 2014, il passe de l’autre côté de la barrière en prenant la direction des comptes clés de Divalto, puis la direction commerciale et enfin la direction de l’unité opérationnelle ERP.

Pendant ce temps, Christophe Chetioui a poursuivi sa carrière chez Octa (devenu Variopositif) dont il a été directeur général jusqu’en 2015 avant de devenir secrétaire général d’Emplio, maison-mère de Variopositif.

Les deux hommes se retrouvent donc en cet automne 2018 au sein du Groupe Ténor mais avec, cette fois, une mission qui dépasse le seul écosystème Divalto. Car si l’intégration Divalto demeure le métier principal du groupe, son Pdg Nizar Alachbili et son associé Maxime Voiron ont décidé il y a un an d’engager un processus de diversifisification cohérente visant à positionner le Groupe Ténor et ses filiales comme un acteur capable d’accompagner les entreprises dans toutes les dimensions de leur transformation numérique. À charge pour Vivian Apesteguy et Christophe Chetioui d’orchestrer cette stratégie en développant une offre transversale globale de transformation numérique et en la portant auprès des clients. Le groupe espère ainsi passer d’un périmètre actuel de 17 à 18 M€ de volume d’affaires annuel à 50 M€ d’ici à 2020.