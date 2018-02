Sigfox vient de nommer Christian Olivier à la présidence de Sigfox USA en rempalcement d’Allen Proithis, qui a quitté la société.

Multi-diplômé (Polytechnique, HEC, Université Paris Sud (Paris XI), ISAE-Supaero), Chritsian Olivier a occupé des fonctions managériales chez Nortel, Tekelec, Alcatel, STMicroelectronics, Esterline CMC Electronics et dernièrement chez Aversan, une société d’ingénierie spécialisée dans le développement de produits clés en main pour les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, où il était chargé du développement de l’activité au niveau mondial. Il a par ailleurs créé et dirigé sa propre entreprise de conseil opérant auprès d’acteurs technologiques en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

Dans son nouveau rôle il a notamment pour tâche de développer le Coverage as a Service (CaaS) auprès des clients en s’appuyant sur des cas concrets d’applications. Il doit également travailler en étroite concertation avec les opérateurs d’Amérique du Sud utilisant la technologie Sigfox pour développer de la valeur dans l’ensemble de la région Amériques.

« Christian est parfaitement qualifié pour relever les défis et saisir les opportunités sur le marché des Etats-Unis. Avec sa vaste expérience, il nous mènera vers des progrès énormes aux Etats-Unis, complétant ce qui sera une année passionnante et couronnée de succès pour la société », commente dans un communiqué le CEO de Sigfox, Ludovic Le Moan.

Christian Olivier a une rude tâche devant lui. Il devra notamment affronter des concurrents comme Comcast et Senet, qui s’appuient quant à eux sur la technologie LoRa. Il devra faire mieux qu’Allen Proithis, remercié pour n’avoir pas atteint ses objectifs de couverture.