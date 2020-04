Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de sortie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Christian Maertens, dirigeant de l’intégrateur des Hauts-de-France Com-as.

Channelnews : Quand pensez-vous que Com-as pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Christian Maertens : Reprendre ? Oui normalement. Tout va changer. On ne travaillera plus comme avant. Est-ce une nouvelle normalité qui pointe ? Je penche plutôt vers cela tant qu’il n’y aura pas d’antivirus (sans mauvais jeux de mots). Car les interventions en clientèle devront forcément adopter de nouvelles normes de sécurité sanitaire dont nous n’avions pas l’habitude dans notre secteur d’activité.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de déconfinement ?

Christian Maertens : Il est clair que le télétravail qui avait du mal à décoller va s’imposer. Les freins existants jusqu’à ce jour ont probablement été surmontés et les outils à dispositions nous ont montré qu’en plus d’apporter une qualité de vie, nous permettent d’être efficace (J’en fait l’expérience…).

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Christian Maertens : Notre structure étant assez légère et ayant déjà amorcé un virage vers le Cloud, les téléservices seront encore plus demandés. Donc non pas de réduction.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Christian Maertens : Développer les téléprésentations, webinars et autres en collaboration avec les éditeurs et les constructeurs. Les entreprises auront toujours besoins d’informatique encore plus sécurisée mais, si elles le peuvent, préféreront assister à distance à des conférences.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Christian Maertens : Actuellement, oui, les délais se sont allongés. Mais plus par désorganisation et manque d’effectif. Je pense que cela va se résorber. Pour le reste nous faisons appel à un factor depuis longtemps.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Christian Maertens : Nous avons en effet sollicité un prêt de trésorerie d’une part pour soutenir les retards de règlement mais aussi la perte de chiffre d’affaire dû aux retards de livraison et aux annulations de commandes.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Christian Maertens : Comme je vous l’ai dit plus haut il est clair que cette menace va renforcer encore la mise en place de système de sécurité (les attaques s’étant multipliées pendant cette période) afin de soutenir le télétravail. Les produits collaboratifs vont probablement bénéficier de nouvelles demandes, ainsi que le déplacement des systèmes d’information en datacenter.

Témoignage recueilli par mail le 22 avril 2020