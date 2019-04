Nutanix a nommé Christelle Lemaire au poste de directrice commerciale Grands comptes en France. Il s’agit d’une création de poste.

Christelle Lemaire, qui a rejoint le spécialiste du cloud au début de l’année 2019, a pour missions principales d’accompagner les clients grands comptes de la société à travers la fourniture des solutions IT agiles, afin de réaliser leur transformation numérique et leur transition vers le cloud hybride. Elle rapporte directement à Hugues Heuzé, Country Director France de Nutanix et travaillera de concert avec Cécile Bove, récemment recrutée au poste de Systems Engineer Manager pour les comptes Enterprise.

Christelle Lemaire, 44 ans, compte une douzaine d’années d’expérience dans le management d’équipes commerciales et la réalisation d’affaires complexes. Diplômée de l’EM Lyon Business School et détentrice d’un MBA de l’université de Bocconi à Milan, elle a débuté sa carrière chez Thomson Reuters en 1999 en tant que gestionnaire de comptes, avant de prendre en charge de grands comptes comme le Crédit Agricole et la Société Générale. En 2011, elle a quitté l’entreprise où elle occupait alors le poste de directrice des ventes pour l’Europe de l’Ouest. Christelle Lemaire a ensuite passé huit ans chez Microsoft, d’abord en tant que Sales Director Public Cloud, Business Intelligence et Bases de Données, ayant sous responsabilité les ventes de Microsoft Azure et Microsoft SQL Server sur l’ensemble des comptes français. Par la suite, elle a été nommée Partner Sales Director et s’est occupée des ventes du cloud public de Microsoft à travers le channel.

Christelle Lemaire apporte ainsi à Nutanix une connaissance approfondie du cloud public et privé ainsi que de l’écosystème français des partenaires IT.