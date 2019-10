L’hébergeur et intégrateur cloud publie des résultats en forte croissance pour son exercice 2018-2019 clos le 30 avril dernier. Son chiffre d’affaires s’est établi à 114 M€, en croissance de 9,6%, et son résultat net à 4,56 M€ (+13%). Comme les années précédentes, c’est sa division Cloud & managed services qui a alimenté l’essentiel de cette croissance, en enregistrant une progression de 22% de ses facturations. La division Infrastructures, métier historique du groupe, affiche une progression honorable de 6%. Sa division réseau-sécurité & communications unifiées affiche plus modestement 2% de croissance, tandis que sa division modernisation technologique affiche un revenu stable d’une année sur l’autre.

Malgré le ralentissement perceptible dans le domaine des infrastructures depuis le début de l’année, Cheops Technology espère poursuivre sur une dynamique positive sur l’exercice en cours. « Nous avons signé de gros contrats de Cloud qui vont entrer en production cette année et nous sommes encore en train d’en signer de nouveaux, ce qui nous rend confiants pour l’avenir, expose Nicolas Leroy-Fleuriot, son PDG. Une croissance globale de 5% semble donc réaliste, sauf crise économique mondiale sévère ».

Fort de son endettement faible, d’une trésorerie positive de près de 18,4 M€ et de capitaux propres de plus de 24,6 M€, le groupe annonce un nouveau programme d’investissements de l’ordre de 10 M€ pour l’exercice en cours « pour renforcer son offre de services avec une volonté d’offrir une expertise […] sur toutes les briques du métier de Cloud builder et de Cloud service provider ».