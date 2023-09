Le fournisseur de solutions de cybersécurité acquiert Atmosec, une start-up spécialisée dans la sécurité en mode SaaS (Software-as-a-Service), pour renforcer son offre en matière de SASE.

Fondée en janvier 2021, Atmosec compte 17 collaborateur·rice·s spécialisé·e·s dans la détection et la déconnexion rapide des applications SaaS malveillantes, la prévention des communications SaaS tierces à risque et la rectification des mauvaises configurations SaaS. Sa technologie fournit de la visibilité sur les applications SaaS autorisées et non autorisées. Elle renforce l’authentification multi-facteurs (MFA) pour accéder aux applications.

Check Point souhaite intégrer la technologie d’Atmosec à sa plateforme Infinity pour offrir une sécurité SaaS avec une gestion continue de la posture SaaS, la prévention des communications malveillantes (SSPM) et une pile de sécurité complète pour les applications SaaS : prévention des menaces, protection des données et des contrôles d’accès adaptatifs de ‘zéro confiance’ (zero trust) pour les utilisateurs et les appareils (CASB).

De nouvelles fonctionnalités seront progressivement mises à disposition.



« Le passage aux applications SaaS pose des problèmes spécifiques, notamment en ce qui concerne les communications malveillantes entre SaaS. Les capacités de détection, d’évaluation des risques et de visibilité totale d’Atmosec jouent un rôle important dans la résolution de ces problèmes », déclare Nataly Kremer, chef de produit et responsable de la R&D chez Check Point Software Technologies. « L’intégration de la technologie d’Atmosec dans Check Point Infinity nous permet de proposer l’une des solutions SASE les plus sûres du marché ».



L’acquisition devrait être finalisée à la mi-septembre 2023.