Le géant canadien du conseil et des services numériques CGI annonce la promotion de François Boulanger au poste de président et chef de la direction à compter du 1er octobre 2024. Il prend la succession de George Schindler, qui dirige CGI depuis 2016 et prendra sa retraite fin septembre. Ce dernier continuera de siéger au conseil d’administration et agira également à titre de conseiller stratégique du fondateur et président exécutif Serge Godin pendant une période de transition.

François Boulanger a rejoint CGI en 1998 comme directeur de comptabilité et projets. Il a gravi les échelons pour devenir directeur financier à partir de 2014. Depuis octobre 2022, il était président et chef des opérations. A ce titre il a supervisé les opérations de CGI au Canada, l’unité Secteur privé et gouvernements locaux aux États-Unis, les centres d’excellence mondiaux de prestation de services de l’Asie-Pacifique et les solutions de propriété intellectuelle mondiales.

« François a eu un impact extrêmement positif sur la croissance rentable de notre entreprise au cours des 20 dernières années alors qu’il dirigeait des équipes partout dans le monde pour mener à bien un vaste éventail de stratégies d’affaires et opérationnelles », souligne CGI.

« Le conseil ainsi que moi-même planifions minutieusement la succession pour le poste de chef de la direction depuis plusieurs années et, compte tenu de la solidité opérationnelle continue et de la résilience de notre entreprise, nous croyons que le moment est opportun pour François de prendre la relève et de diriger notre entreprise pour les années à venir », déclare le fondateur Serge Godin.

Fondée en 1976, CGI compte CGI compte plus de 90.000 collaborateurs dans le monde dont 15.000 en France. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 14,3 milliards de dollars canadiens (9,6 Md€) sur son exercice 2023, dont 2,6 milliards (1,75 Md€) en Europe.