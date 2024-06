L’éditeur lyonnais annonce la nomination de Bruno Vaffier au poste de Chief Operating Officer (COO). Il intègre le comité exécutif et reportera au PDG Pascal Houillon. Ses responsabilités sont larges puisqu’il se voit confier le CFO office de Cegid, une entité qui englobe la Direction Financière, la DSI, la Direction Juridique, le Département M&A et la Direction des Achats. Il supervise également les équipes en charge de l’expérience client et les activités Professional Services.

Bruno Vaffier est diplômé de l’École polytechnique et titulaire d’un MBA de l’INSEAD. Avant de rejoindre Cegid, il a été le directeur financier de Webhelp de 2016 à 2020, avant d’évoluer au poste de Managing Director. Il a fait la plus grande partie de sa carrière chez Atos. Entré dans le groupe en 2000, il a occupé plusieurs fonctions managériales jusqu’en 2014, année où il a été nommé directeur financier la filiale Worldline Global.

La nomination de Bruno Vaffier accompagne une nouvelle phase de développement de Cegid, qui prend appui sur un nouveau plan stratégique axé sur l’adoption de l’IA, avec le soutien de l’actionnaire de référence Silver Lake.

« L’engagement de Cegid envers l’IA générative ouvre d’immenses opportunités pour nos clients et j’ai hâte de commencer à travailler, avec mes équipes, à l’exécution du plan stratégique Cegid Forward.ai pour accélérer le développement de l’entreprise en France et à l’international », commente le nouveau COO dans un communiqué.

« L’expérience de Bruno Vaffier constitue un atout indéniable pour assurer et piloter la mise en œuvre de notre plan sur chacun de nos marchés », ajoute le PDG Pascal Houillon.