Cédric Étienne et Christophe Péron (photo) succèdent à Jean-Paul Chapron, qui a pris sa retraite le 31 décembre dernier, à la présidence d’ASI. L’un et l’autre exerçaient déjà des responsabilités de direction générale dans l’entreprise depuis 2017, le premier en tant que directeur d’ASI 360 et le second en tant que directeur général en charge de la région Ouest. Les deux co-présidents assureront la gestion quotidienne en commun avec chacun leur périmètre de prédilection : l’innovation et la définition des offres pour Cédric Étienne et le commerce, l’administratif et les ressources humaines pour Christophe Péron.

Ce changement de présidence donne lieu à une recomposition du capital. Ensemble, les deux co-présidents ont pris 32% des parts de l’entreprise. Ils sont devenus ses premiers actionnaires, devant un groupe de 29 cadres réunis en collège détenant 27% du capital. Le reste du capital est détenu par des fonds d’investissements français et par l’ancien président Jean-Paul Chapron (6%). Une petite part du capital (3%) va également revenir aux salariés d’ici à septembre probablement par le biais de la création d’un fond commun de placement d’entreprise (FCPE).

Sur le plan de la stratégie, les deux nouveaux présidents s’inscrivent dans la continuité de leur prédécesseur. Pour soutenir la croissance d’ASI, ESN de 500 personnes spécialisée dans le développement d’applications et de service numériques, ils misent sur le renforcement de sa présence en Ile-de-France et en région Rhône-Alpes-PACA, et l’ouverture de nouvelles entités dans le Nord et l’Est.

« Même si on peut encore aller chercher une croissance supérieure à Niort et à Bordeaux, nos agences de l’arc Ouest [notamment celles de Rennes, Brest et Nantes] sont relativement matures. En revanche, on peut encore largement démultiplier notre présence à Paris et à Lyon où nos implantations sont plus modestes », souligne Christophe Péron.

À la suite de la nomination d’un nouveau directeur début 2021, l’agence parisienne semble avoir enfin trouvé le modèle susceptible de lui apporter les relais de croissance tant espérés. Elle mise désormais sur des équipes conseil en local mais une réalisation confiée aux régions. Une politique qui commence à porter ses fruits avec une densification de sa présence sur certains comptes.

Les nouveaux dirigeants souhaitent néanmoins orienter l’entreprise de manière plus marquée vers le numérique responsable. Ils lancent à cet effet une démarche de mesure globale de l’impact des services numériques quelle conçoit et met en œuvre. L’ambition étant de tendre à terme vers une réduction des émissions carbones induites par ses services. Une démarche qui sera formalisée par l’élaboration d’un guide d’impact qui intégrera bien-entendu une dimension écoconception. « On espère que d’ici 7 à 8 ans, tous nos projets intégreront cette démarche », précise Cédric Étienne.

Au passage, l’entreprise s’est dotée d’une raison d’être : « Agir pour un monde numérique responsable au service de l’humain » et s’est donné pour objectif d’adopter le statut de société à mission (selon les critères de la loi Pacte) en 2023.

ASI a achevé son exercice 2022 sur une croissance de 6% de ses revenus à 42,5 M€. Un exercice marqué par un trentaine de recrutements net et le développement de son offre de conseil. Partenaire de marques telles que Microsoft, Talend, Blueway, Efficy, Jalios et Sciforma, ASI projette de créer 57 nouveaux postes en 2023 et vise un effectif de 800 collaborateurs d’ici à 2030.