Voilà une nouvelle qui va dans le sens d’une probable prise de contrôle d’HP par Xerox. Après s’être opposé l’an dernier à la fusion de Xerox avec Fujifilm et avoir pris le contrôle de la direction et du conseil d’administration de la firme américaine (dont il est le premier actionnaire avec 10,6% des parts), Carl Icahn vient de prendre une participation de 4,24% dans HP, d’une valeur d’environ 1,2 milliard de dollars, annonce le Wall Street Journal. Une décision qui vise au rapprochement des deux sociétés. « La combinaison des deux entreprises est une évidence », a expliqué le milliardaire au quotidien économique, rappelant qu’il croyait fermement aux synergies.

La semaine dernière, Xerox avait proposé d’acheter HP pour 33 milliards de dollars, soit plus de trois fois la capitalisation boursière du spécialiste de l’impression de documents, dans le but d’unir les deux entreprises dont la situation s’est dégradée.

Avec, aux dernières nouvelles, 8,54% du capital d’HP, Vanguard Group est le principal actionnaire de la firme de Palo Alto. Une entente des deux investisseurs sur une fusion est loin d’être exclue. Rappelons qu’ils ont déjà fait cause commune par le passé, en agissant contre la cession de Xerox et en s’opposant – en vain – en 2013 au rachat de Dell par Michael Dell et le fonds d’investissement Silver Lake Partners.