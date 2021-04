Capgemini dévoile une nouvelle marque : Capgemini Engineering qui regroupe les capacités en matière d’ingénierie et de recherche et développement du groupe. Conjuguée avec l’expertise sectorielle et la maîtrise des technologies de pointe dans le domaine du digital et des logiciels, elle accompagnera les entreprises dans la convergence des mondes numérique et physique précise Capgemini dans un communiqué. Cette Global Business Line, qui compte 52.000 ingénieurs et scientifiques et est présente dans tous les grands centres d’ingénierie du monde, s’appuie sur l’intégration d’Altran un an après son acquisition par le groupe.

La mission officielle de Capgemini Engineering est d’aider les organisations innovantes à travers le monde à concevoir les produits et services de demain et à leur permettre de faire face aux bouleversements en y intégrant des technologies digitales et logicielles.

« Les entreprises leaders de leurs secteurs ont pris conscience que l’ingénierie et la R&D évoluent à un rythme très rapide et de manière permanente. Nos clients ont donc besoin d’un partenaire qui puisse les accompagner de bout-en-bout dans le développement, la mise sur le marché, le pilotage et l’évolution de produits novateurs », explique dans le communiqué Aiman Ezzat, directeur général du groupe. « Capgemini Engineering s’appuie sur l’intégration des capacités d’Altran au sein du groupe, un an après son acquisition. Il complète parfaitement le portefeuille d’offres du groupe déjà bien établi et vient renforcer notre position de leader dans l’Intelligent Industry. »