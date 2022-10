A l’occasion de son événement Channel Forum, la société d’études Canalys estime que le réseau de distribution informatique connaitra une année 2023 difficile mais demeure optimiste, d’après notre confrère de MicroScope.

Alastair Edwards, analyste en chef chez Canalys, constate que même avec la hausse des prix de l’énergie, un ralentissement du marché des PC et de nombreux troubles géopolitiques, les membres du panel de discussion sur les perspectives pour l’an prochain estiment que les investissements dans le cloud, la sécurité et l’infrastructure vont se poursuivre. « Je m’attendais à plus de négativité », affirme-t-il.

Selon James Rigby, le directeur général EMEA de SCC : « Le cloud public continue de croître mais les modèles de cloud sur site commenceront à trouver un écho assez fort cette année. Par ailleurs, tous les outils qui améliorent la productivité et les coûts trouveront un écho également. La collaboration et les communications unifiées sont un secteur de croissance important. » Il ajoute que la sécurité reste aussi un domaine d’intérêt important, avec des opportunités autour de la visualisation des données.

Quant à Martin Mayr, vice-président senior chez Cancom, il s’estime heureux d’avoir des clients à la fois dans les secteurs privé et public mais aussi de miser sur la vente de services. « Du côté de la sécurité, nous avons une croissance très forte devant nous », commente-t-il. « Dans l’ensemble, nous sommes optimistes mais prudents. Heureusement que nous ne nous contentons pas de vendre des ordinateurs portables et des serveurs. »

A notre connaissance, les questions de sobriété numérique et de réduction de l’impact environnemental n’ont cependant pas été abordées par le panel.