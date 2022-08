Les services d’abonnement pour les cartouches d’encre et toner se généralisent chez les constructeurs d’imprimantes. Après HP et son Instant Ink ou encore OnePrint chez Lexmark, c’est au tour de Brother de se lancer avec son offre EcoPro. La recette est identique avec un abonnement sans engagement, la commande automatique et la livraison gratuite, tout comme le renvoi des cartouches pour recyclage. Quatre forfaits mensuels sont proposés pour des volumes d’impression de 50 à 500 pages par mois, à des tarifs allant de 3,98€ à 18,98€ pour les encres et de 1,99€ à 17,99€ pour les toners. 10 modèles jet d’encre et 9 modèles laser compatibles sont compatibles avec cette offre, qui cible les particuliers et les petites entreprises. La gestion de l’abonnement peut être pilotée depuis une application sur smartphone. De plus l’imprimante reste sous garantie tant que l’abonnement EcoPro est souscrit.

« Du télétravail aux activités scolaires, le besoin d’imprimer à domicile s’est clairement accentué au cours de ces deux dernières années, rendant les imprimantes plus indispensables que jamais. Pourtant, le fait de commander et d’attendre une cartouche peut se révéler coûteux et peu pratique. Nous avons donc lancé EcoPro pour faciliter le quotidien de nos clients », fait valoir dans un communiqué Nicolas Cintré, Directeur Marketing de Brother France.

Une récente enquête d’Epson auprès des décideurs en charge de l’impression a mis en lumière une hausse des coûts de l’impression sur les 12 à 18 derniers alors même que les volumes baissaient. L’une des raisons invoquée est la prolifération des imprimantes au domicile des employés avec la généralisation du travail hybride. Pas étonnant donc que les constructeurs cherchent à capitaliser sur cette manne et à fidéliser leurs clients avec des abonnements.