La plupart des services cloud proposent des augmentations ou diminutions de capacités en fonction des besoins, avec une facturation à l’heure. Broadcom a cependant décidé de ne plus offrir cette possibilité d’activer ou de désactiver de nouvelles ressources dans VMware Cloud on AWS, sauf dans le cadre d’abonnements d’un an au moins.

Les clients utilisant le modèle à la demande ont jusqu’au 1er août prochain pour souscrire un abonnement annuel, prévient le géant de la virtualisation.

Cette nouvelle modification de licence fait suite à la décision prise par Broadcom courant mai de mettre fin au droit d’AWS de revendre VMware Cloud on AWS.

De son côté, AWS révèle les résultats d’une étude menée avec CloudBolt auprès de 300 DSI d’entreprises américaines clientes de VMware. L’enquête indique que 30% des personnes interrogées sont « extrêmement préoccupées » par l’impact de l’acquisition de VMware par Broadcom sur leur entreprise, tandis que 46% en sont « très préoccupées ». Au total, 99% des répondants sont préoccupés par ce rachat. 73% des personnes interrogées s’attendent à ce que les prix de VMware augmentent de 100%, voire davantage. La plupart des personnes interrogées n’ont pas encore décidé ce qu’elles allaient faire de leur parc VMware car elles disposent encore de plusieurs mois avant l’expiration de leurs licences. 45% se donnent entre 3 et 6 mois pour décider de migrer vers un autre fournisseur alors que 32% se donnent entre 7 et 12 mois, selon le rapport.