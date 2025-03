L’écosystème de la French Tech montre des signes de fragilité. Selon le dernier baromètre de ScaleX Invest, une société spécialisée dans l’évaluation de la santé financière des entreprises, les défaillances de startups françaises ont fortement progressé en 2024.

Sur un échantillon de 1.487 entreprises créées après 2015 et ayant réalisé un ou plusieurs tours de table, 10,4% ont fait face à des difficultés financières majeures l’an dernier.

Le nombre de défaillances concernait une poignée d’entreprises jusqu’au début de la crise du Covid. En 2024, elles se sont élevées à 64, après avoir déjà fortement progressé en 2023. Dans le détail (voir graphique), 29 entreprises ont fait l’objet de procédures d’insolvabilité, 7 ont été rachetées pendant ces procédures et 28 ont fait faillite.

Cette évolution s’explique par la dégradation de la conjoncture et la difficulté croissante à accéder au financement. Le total des fonds levés avait fortement progressé entre 2015 et 2022, passant de 1,8 Md€ à 14,5 Md€. Il a ensuite drastiquement chuté pour s’établir à 7,7 Md€ en 2024. Avec les problèmes de liquidité, les procédures d’insolvabilité ont plus que triplé au cours des 12 derniers mois.

Le retournement de cycle est tel que le baromètre enregistre pour la première fois un solde négatif. Le nombre d’entreprises en situation d’échec dépasse celui des entreprises qui ont réussi leur premier tour de table en série A.

Les entreprises créées pendant la décennie 2010-2020 sont les plus touchées. Cela souligne que même des entreprises matures et expérimentées restent exposées au risque, et ce malgré des levées significatives (32,5 M€ en moyenne).

Les entreprises lancées après 2020 sont plus épargnées. « Elles mettent davantage l’accent sur la rentabilité précoce, ajustant leurs stratégies de croissance pour s’adapter à un paysage de financement où les capitaux sont plus rares et la surveillance des investisseurs plus intense », expliquent les auteurs de l’étude.

A voir si cette discipline sera suffisante pour stabiliser la courbe des défaillances.