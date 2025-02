Blue Soft Empower annonce un partenariat avec Bleu, le fournisseur de services de cloud de confiance Azure et Microsoft 365 détenu par Capgemini et Orange.

Entreprise d’une centaine de collaborateurs réalisant 18 millions d’euros de chiffre d’affaires, Blue Soft Empower est la filiale spécialisée dans les solutions Microsoft du groupe Blue Soft. Elle compte 13 spécialisations avancées Microsoft. Blue Soft Empower explique avoir certifié l’ensemble de ses équipes techniques et avant-vente sur l’offre Bleu. Un chantier qui lui a demandé plusieurs mois de travail en amont.

Ce partenariat avec Bleu permet à Blue Soft Empower d’enrichir son offre en fournissant des solutions cloud Microsoft conformes à la doctrine cloud de confiance promue par l’État pour les opérateurs d’importance vitale (OIV), les opérateurs de services essentiels (OSE) et plus largement, pour toutes les organisations du secteur public.

Un secteur qui représente 50% de son activité. Blue Soft Empower accompagne ainsi 500 collectivités et acteurs publics dans leurs projets de transformation numérique, dont 280 établissements dans le secteur de la santé (CHU, groupements hospitaliers, agences de santé, centres de lutte contre le cancer, établissements privés).

« Si la plupart de ces clients avaient commencé à adopter certaines solutions cloud de Microsoft pour leur usages bureautiques (messagerie, agenda, visioconférence…), dans l’ensemble, leurs applications métiers étaient restées sur leurs infrastructures historiques pour des raisons de souveraineté », souligne Patrick Dubois, directeur général de Blue Soft Empower (photo). Ce partenariat va donc leur donner l’opportunité « de bénéficier de services plus moderne, plus souples, plus agiles » en migrant leurs applications dans le cloud de confiance Bleu.

Une partie devrait profiter de l’occasion pour migrer de la version publique de Microsoft 365 à la version hébergée par Bleu. Car si seuls les services les plus attendus de Microsoft 365 et d’Azure sont disponibles dans Bleu, ce dernier garantit que ces services évolueront en mode cloud de confiance au même rythme que les services natifs de Microsoft. De quoi rassurer les utilisateurs et stimuler l’activité de Blue Soft sur l’exercice en cours, qui table sur une croissance supérieure à 10 % (+12 % en 2024).

À noter que Blue Soft s’ajoute à une liste déjà étoffée de partenaires ayant rejoint Bleu. Parmi eux, on retrouve des acteurs de référence tels que Accenture, Avanade, Capgemini, Cellenza, Claranet, Computacenter, Exakis-Nelite (groupe Magellan), Experteam, Orange Business, SCC, Sopra Steria et Wavestone.